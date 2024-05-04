Жорін: Росія готується до нового етапу просування, це може бути Харківщина

Ймовірно, росіяни зосередяться на Харківщині, щоб відволікти увагу ЗСУ від південної осі фронту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін оцінив підготовку росіян до нового наступу.

Як зазначив Жорін в ефірі програми "Нічна варта", ворог, безумовно, готується до нового етапу просування своїх військ. Ймовірно, одним з пріоритетних напрямків стане Харківщина.

"Скоріш за все, це буде в районі Харківської області. Проте, я не виключаю, що вони можуть почати в Харкові давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми перекинули сили туди, а в цей час на півдні розгорнути окремий театр подій", - зазначив Жорін.

Він додав, що у Україна не знає до кінця планів ворога, але розуміє план, за яким він може піти.

Війна в Україні - новий наступ росіян

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом української розвідки, російські війська розпочнуть основний наступ на фронті в наприкінці травня або на початку червня. Також ворог готується до наступу на Харківську та Сумську області. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що у загарбників не буде достатньо ресурсів для захоплення великого міста. Успіх росіян залежить від того, наскільки міцною буде українська оборона на Донбасі.

Україна вже отримала кілька термінових поставок зброї після схвалення нової програми американської допомоги. Проте, як зазначається у публікації видання The New York Times, надалі витримувати швидкий темп постачання США та іншим союзникам по НАТО буде складно. Тому більша частина великої зброї та деякі боєприпаси можуть бути в Україні лише влітку, або навіть пізніше. Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня та може збігтися з поставкою винищувачів F-16.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зауважував, що дата передачі Україні літаків F-16 кілька разів переносилася і про точні терміни говорити складно. Офіційно про це не повідомлятимуть.

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