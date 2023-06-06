Науковець зазначив, що це призведе до важких екологічних і інших наслідків.

Підрив Каховської ГЕС - одне з найбільших руйнувань водної інфраструктури за всю історію світових воєн, і є справжньою катастрофою.

Про це заявив американський вчений-гідролог Пітер Глейк, передає Голос Америки. Науковець ще в березні прогнозував, що в разі знищення Каховської ГЕС і раптової втрати води у Каховському водосховищі може опинитися під загрозою охолодження Запорізької АЕС, що в свою чергу призведе до аварії, такої, як на японській АЕС в Фукусімі в 2011 році.

Тепер Глейк зазначив, що підрив ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків.

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"Це катастрофа масштабу небаченого в останні роки, - підкреслив він. - Гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування величезні. Я переконаний, що політичне значення також буде надзвичайним".

"Це величезна дамба, одна з найбільших в Європі та світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже вчетверо більше ніж найбільше водосховище в Каліфорнії", - порівняв дослідник.

Найбільший ризик становить гігантський обсяг води, який вивільнився, пояснив Глейк.

"Громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку", - зазначив науковець.

"Вище дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від браку води, якщо водосховище спуститься", - додав він.

Ймовірно, перерветься постачання води до тимчасово окупованого Криму, каже Глейк. "Крим дуже залежить від води Північнокримського каналу, який живила вода з водосховища, - пояснив науковець. - Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80% водних ресурсів Крим отримує з Північнокримського каналу з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що постачання води триватиме".

Експерт нагадав, що після окупації Криму росіяни докладали зусиль, аби цей канал запрацював, що свідчить про його важливість, а "тепер цей потік води знову припинено".

Всі наслідки підриву стануть відомими лише з часом, зазначає науковець.

Науковець нагадав, що єдиним прикладом подібного за масштабами руйнування водної інфраструктури, було руйнування дамби СРСР в 1941 році під час Другої світової війни.

"Руйнування тієї дамби вбило десятки тисяч людей. Каховська - одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни, але сподіваюсь, що кількість жертв буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей в районах паводку", - сказав науковець.

Глейк заявив, що руйнування дамби є порушенням Женевської конвенції і додав, що українські партнери повинні допомогти постраждалим евакуюватися з затоплених територій і надати гуманітарну допомогу. А в довгостроковій перспективі, додав Глейк, потрібно встановити, хто винний, і притягнути його до відповідальності.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські загарбник підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це затопило десятки населених пунктів нижче за течією Дніпра, зокрема й окуповані росіянами.

Наразі відомо про 30 підтоплених населених пунктів. За даними правоохоронців, необхідно евакуювати близько 40 тис. громадян, але більшість з яких перебуває на окупованій території.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції - це свідомий теракт, який є частиною геноциду Росії проти України.

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