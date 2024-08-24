У ВМС ЗСУ не уточнили, чим саме був уражений пором "Конро Трейдер".

У Військово-морських силах Збройних сил України вважають, що знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ, означає, що одна із двох платформ для завантаження вагонів паралізована.

"Враховуючи, де затонув пором, це паралізує одну із двох платформ для завантаження вагонів - це по-перше. По друге - завантажувати їх нема куди, оскільки два інших російських залізничних поромів також не готові до експлуатації. Один з них перебуває в ремонті, а другий - "Славянин", який був пошкоджений, взагалі перебуває в Азові на якорі в очікуванні ремонту", - розповів в етері "Еспресо" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він не уточнив, чим саме був уражений пором. Водночас зазначив, що така робота вимагає якісної підготовки та майстерності. "Головне - це результат. Окрім того, не слід забувати, що там з боку росіян серйозна протидія, і ППО там знаходиться у великій кількості. Тому це завдання з величезною "зірочкою", - сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом. Згодом у ЗМІ повідомили, що пором окупантів пішов на дно, а у соцмережі писали, що на момент удару на поромі було 30 цистерн із паливом.

Вчора, 23 серпня, Дмитро Плетенчук підтвердив знищення "Конро Трейдера". За його словами, цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу, паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив озброєння. Відповідно, за його словами, ліквідація порома має зменшити потенціал можливостей російських окупантів на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії.

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