За словами Геращенко, залишилося знищити угруповання противника в Гостомелі і агресор буде відкинутий від столиці.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про велику перемогу ЗСУ в напрямку оборони столиці.

Пост з'явився в його Telegram.

Геращенко нагадав, що сьогодні з РФ прийшов ешелон з соляркою для російських військ для наступу на Київ з напрямку Чернігів і Сум. І був знищений.

"Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі в ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи і підірвали ешелон з більш ніж 3000 литрів палива для армії окупантів!",- нагадав він.

Зі східного напрямку рух агресора до Києва зупинено, каже радник міністра.

"Оскільки шляхи у РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі сходу", - написав він.

За словами Геращенко, залишилося знищити угруповання противника в Гостомелі і агресор буде відкинутий від столиці.