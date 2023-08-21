В селі Роботине наразі "триває планова бойова робота".

Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку села Роботине і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Зокрема, на півдні тривають наступальні дії Збройних сил України на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Як зазначила Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні, але продовжує обстрілювати українські позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовує баражуючи боєприпаси "Ланцет".

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"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені позиції східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно", - наголосила Маляр.

За її словами, "в Роботине зараз триває планова бойова робота".

Водночас, РФ продовжує спроби наступати на Куп‘янському, Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

"На Куп’янському напрямку противник штурмує та здійснює обстріли. Наші війська відбивають атаки, тримають кордон та не дають ворогу просуватись", - відзначила Маляр.

Зокрема, Силами оборони України відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.

У той же час, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії з метою витіснення українських військ в районах Серебрянського лісництва, в районі Кремінної та Білогорівки Луганської області.

"Наші війська на Лиманському та Куп’янському напрямках завдали ворогу значних втрат. Зараз ворог змушений перегруповуватись та відновлюватись, але не відступає від своїх планів", - повідомила Маляр.

У цьому зв'язку, вона підкреслила, що тривають бої.

Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку:

⁃ північний фланг - противник намагається відновити втрачене положення у районах Залізняньське, Василівка, Богданівка;

⁃ південний фланг - тривають бої в центральній частині Кліщіївки, північніше і західніше Андріївка, північніше Курдюмівка Донецької області.

"Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 43 кв.км", - уточнила Маляр.

Крім того, на Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутись не вдається.

Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області.

Що відбувається біля Роботиного

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що рашисти не втримають Роботине у Запорізькій області, тому що Сили оборони України тримають під вогневим контролем даний населений пункт. Через це положення окупантів у Роботиному важке.

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