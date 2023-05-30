Знищено ворожий танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", комплекс відеоспостереження "Муром-М".

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили майже дві роти російських окупантів та знешкодили 9 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони цього напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН).

"Знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", комплекс відеоспостереження "Муром-М". Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога", - поінформував командувач.

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Як повідомляв УНІАН, втрати ворога з початку війни склали 207 тис. 440 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 410 загарбників. Також було знищено один ворожий танк, дві бойові броньовані машини, десять артилерійських систем. Окрім цього ЗСУ "приземлили" 51 крилату ракету та 38 безпілотників.

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