Зазначається, що "кавалерія" повинна прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурми та оперативно відходити.

У складі 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту. Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

"Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв. У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої - стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", - йдеться у повідомленні.

Військові також оприлюднили відео, на якому можна побачити тренування нової роти. Бійці їздять мотоциклами як справжні каскадери - пересуваються на величезній швидкості, маневрують між перешкодами, на повному ходу відпрацьовують стрілянину з автоматів.

"По барабану - гірка, не гірка. Мотоцикл - бомба, по полю йде нормально, відмінний за швидкістю та прохідністю. Ми відпрацьовуємо по 12-14 годин на добу, їзду, тактику, роботу у двійці, різні маневри", - каже один з військових.

Перші українські оптоволоконні дрони - що відомо

Як писав УНІАН, наразі завершено кодифікацію лінійки українських оптоволоконних дронів, які є стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) - Хижак REBOFF. За даними Міністерства оборони України, компанія 3DTech - перший вітчизняний розробник, який успішно завершив процедуру кодифікації лінійки вказаних оптоволоконних БПЛА.

Ці дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км. Під час випробувань дрони успішно долали річки та озера, проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год.

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