Знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" та сім розвідувальних БпЛА.

Українські захисники упродовж минулої доби завдали 10 авіаударів по районах зосередження російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06.00. "Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" та сім розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.

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За інформацією Генштабу російські загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, протягом доби там відбулось 24 бойових зіткнення.

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