При цьому окупанти продовжили просування в інших селах.

Сили Оборони України відновили свої позиції у кількох населених пунктах.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Зокрема, йдеться про Махнівку в Курській області РФ та Зеленівку в Донецькій області.

При цьому окупантам вдалося просунутися в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки.

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Війна в Україні: новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився, як виникла ідея проведення Курської операції на території Росії. Він додав, що з червня 2024 року російські війська почали переходити в наступ фактично по всій лінії фронту. "Нам потрібно було знайти якесь рішення, яке б, по-перше, відволікло противника і змусило б його зняти частину своїх сил із головних напрямків. По-друге, нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках. Під час аналізу було знайдено "слабке місце" якраз на Курському напрямку", - заявив Сирський.

Вчора стало відомо, що на території Курської області ліквідували заступника командира 22-го мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації, підполковника Євгена Тихановича. Про його смерть повідомляє російський паблік "Первое городское Саяногорск". У повідомленні вказується, що 41-річний російський війсоковослужбвоць "віддав своє життя, захищаючи жителів Курської області".

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