На Мелітопольскому напрямку вдалося закріпитися й розпочати контрбатарейну боротьбу.

Українські військові продовжують оборонятися на східному фронті, відбиваючи чисельні ворожі атаки. Крім того, триває наступ Сил оборони України на Мелітопольському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, на Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ російських терористів в районі Мар’їнки Донецької області.

Крім того, російські окупанти впродовж доби продовжували здійснювати авіаційні та артилерійські обстрілів прифронтових населених пунктів. Зокрема, внаслідок ворожих атак постраждали десятки мирних сіл та містечок, які розташовані поблизу лінії ведення бойових дій.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. За даними Генштабу, там українські захисники та захисниці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ситуація на східному фронті

За даними Міноборони, російські терористи продовжують спроби наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На кожному з них тривають важкі бої.

Зокрема, на Куп’янському - росіяни облаштовують мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області та шукають слабкі місця в українській обороні, щоб прорвати її.

На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ та здійснює безуспішні спроби наступів. Тоді як на Бахмутському - ворог намагається всіма силами стримати просування вперед українських військ. Зокрема, Сили оборони України витіснили російських окупантів з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївки Донецької області.

Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 квадратних кілометрів, з яких за тиждень вдалося звільнити один квадратний кілометр.

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