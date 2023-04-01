Це унікальний навчальний проект, якого ще не було в Україні.

Серед підрозділів територіальної оборони ЗСУ буде проведений "Вишкіл капітанів". Як повідомив заступник Командувача Сил ТрО Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Собко в коментарі Military Media Center, інструктори будуть курувати за стандартами НАТО.

"Щоб оперативно вирішити проблему браку кваліфікованих командирів середньої ланки, взводів та рот, ми розпочали унікальний для наших Збройних Сил навчальний проект під назвою "Вишкіл капітанів".

В основу курсу покладено стандарти навчання держав-членів НАТО та враховано досвід російсько-української війни. Інструктори курсу – бойові офіцери, що пройшли підготовку за кордоном. Тепер вони передають досвід іншим", - заявив Совко.

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Територіальна оборона ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення налічувала трохи більше шести тисяч особового складу. Тепер солдатів у ТрО десятки тисяч: хтось мав військовий досвід, але все ж таки більшість – це вчорашні цивільні.

"На початку відбиття російської навали не кожен підрозділ мав достатньо часу на підготовку. Деяким батальйонам довелося одразу займати бойові позиції. Інші змогли отримати необхідні навички", - зауважив Совко.

Тепер уже майже всі підрозділи мають бойовий досвід. Совко відзначив, що солдати ТРО воювали на різних напрямках.

"Тероборонівці брали участь у контрнаступі на Харківщині та Донеччині. Обороняли Київ, Харків, Суми, Чернігів. Звільняли Херсон, Лиман, Ізюм, Куп'янськ та інші міста. Сьогодні наші воїни ТРО виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту: біля Вугледару, Авдіївки, Бахмуту, Кремінної", - додав Совко.

Навчання українських військових: що відомо

27 березня УНІАН повідомляв про те, що українські солдати завершили етап навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. Невдовзі екіпажі разом з танками прибудуть до України для участі в бойових діях.

Нещодавно 65 військовослужбовців опанували систему ЗРК Patriot. Навчання відбувалося на американській базі в Оклахомі.

30 березня у Пентагоні заявили, що на даний момент навчання у західних країнах проходять відразу понад 11 тисяч українських військових. Загалом солдат Сил оборони тренуються у 26-ти країнах.

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