Також стало відомо, де наразі чергує ракетоносій окупантів та що відбувається біля Зміїного.

Підрозділам ЗСУ вдалося знищити дуже важливе обладнання окупантів на півдні України та ліквідувати 42 солдатів РФ за останню добу.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, йдеться про комплект антенної системи станції РЕБ "Поле-21". Також було знищено 5 гармат, 8 одиниць авто-бронетехніки, човен ДРГ та малогабаритну станцію радіо-електронної боротьби (РЕБ).

За даними українських військових, корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць: 10 - в Чорному та 2 – в Азовському морях. Серед цих кораблів є ракетоносій з шістьма "Калібрами" в акваторії Азовського моря.

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"Ворог час від часу демонструє свою повітряну присутність над акваторією Чорного моря: знов ввечері активізував тактичну авіацію, спрямувавши її в район острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

У чому полягає важливість РЕБ "Поле-21" для окупанта

РЕБ "Поле-21" - установка, яку використовують для протидії високоточним озброєнням та іншим системам супутникової навігації. Завдання цього комплексу полягає у встановленні перешкод і придушенні сигналів навігаційних супутників. Без можливості точного визначення своїх координат, ракета, бомба, літак тощо не може вирішити поставлене бойове завдання. Комплекс побудований за модульним принципом, що спрощує його виробництво та розгортання. Уніфікований модуль "Поля-21" є радіостанцією Р-340РП, що включає приладову частину та антенні модулі. Кожен пост комплексу включає один контейнер з апаратурою та до трьох антенних модулів. Комплекс містить виносний пульт управління, що забезпечує контроль над 100 постами.

Міноборони РФ прийняло на озброєння систему радіозаглушення "Поле-21" у 2016 році. Після повномаштабного вторгнення в Україну ворог стягнув чимало РЕБ "Поле-21" до тимчасово окупованого Криму.

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