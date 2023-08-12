Російські війська "домоніторилися" на одному з напрямків фронту.

Збройні сили України влаштували полювання дрона камікадзе за "літаючим розвідником" РФ - мобільною моніторинговою камерою, яка збирала розвіддані для росіян.

"Пекельні жнива" техніці ворога організували десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, зазначає СтратКом ЗСУ.

Подія сталася на одному з напрямків фронту: "Ударним дроном-камікадзе камеру було успішно знищено!", - підкреслює відомство.

Специ СБУ рознесли рідкісну броню окупантів

Нагадаємо, сьогодні українців також потішив ролик з бойовою роботою спеців СБУ. Захисники влаштували армії РФ "судний день" та знищили рідкісний екземпляр ворожої оборонної техніки. Йдеться про ліквідацію машини підтримки танків "Термінатор-2".

Зазначається, що росіяни намагалися врятувати залишки зброї за допомогою танка Т-80, проте його також зустріла "бавовна" від СБУ.

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