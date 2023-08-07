Поплічниця росіян намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області.

Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України на Миколаївщину збирала розвіддані про запланований візит для планування атаки на область.

Як повідомляє СБУ, жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області.

"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту", - розповіли у відомстві.

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Після викриття жінки спецслужба продовжила документувати її злочинні дії, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" та отримані завдання.

Зокрема, це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Їй також було наказано виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

За даними СБУ, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Жінку правоохоронці затримали "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

За завданням росіян вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася отримати потрібні дані через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінку взято під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми. У СБУ також не виключили можливість додаткової кваліфікації її злочинних дій.

В Офісі генпрокурора уточнили, що жінка у месенджері Telegram переписувалася з адміністратором одного із проросійських чатів, який було створено для збору розвідданих, і вже у цьому чаті поширювала інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, військової техніки та боєприпасів на території міста Очакова.

В Україні покарали ворожого інформатора

Як повідомляв УНІАН, нещодавно до 12 років ув’язнення було засуджено чергового агента російської воєнної розвідки, який передавав росіянам інформацію про навчання бійців Нацгвардії.

Поплічником ворога виявився екс-командир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Нацгвардії.

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