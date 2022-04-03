Також повернуто контроль над ділянкою кордону з Білоруссю.

У неділю, 3 квітня, стало відомо про чергову перемогу Збройних Сил України у районі міста Прип’ять.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку держкордону з Республікою Білорусь", - йдеться у повідомленні Командування ДШВ.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

Станом на 3 квітня звільнено від окупантів низку населених пунктів в Україні, зокрема в Київській області.

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