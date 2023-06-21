Росія втратила вже понад 4000 танків.

За 16 місяців "великої війни" українські воїни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зазначається, що від початку широкомасштабної агресії Росія втратила на фронті понад 4000 танків - це склад до 130 батальйонів.

"Кожен знищений ворожий танк — крок до нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ - актуальні дані

За даними українського Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували вже близько 222 тисяч загарбників.

Окрім особового складу українські військові щоденно нищать десятки одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, танків противника було знищено 4 тис. 6 одиниць (+9 за минулу добу), бойових броньованих машин - 7 тис. 771 (+21), артилерійських систем - 3 тис. 920 (+32), реактивних систем залпового вогню - 615 (+1).

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