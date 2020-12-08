Також бойовики проводили інженерне обладнання власних позицій.

На Донбасі упродовж минулої доби бойовики чотири рази порушили встановлене перемир'я.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС, опублікованому вранці у вівторок.

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Обстріли ворог вів неподалік Водяного, використовуючи автоматичні станкові гранатомети. Крім того, ввечері в районі Новотроїцького бойовики застосували підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські бійці виявили факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік позицій ЗСУ в районі Південного.

З початку поточної доби на лінії фронту зберігається тиша.

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Автор: Юрій Годован