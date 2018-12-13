Airbus захистив ескізний проект європейського ударного безпілотника

Перший політ нового БПЛА заплановано на середину 2020-х років.

Європейський авіабудівний концерн Airbus успішно захистив ескізний проект ударного безпілотного літального апарату з великою тривалістю польоту.

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Про це повідомляє N+1, посилаючись на повідомлення концерну, який виступає головним розробником проекту. Крім нього, розробкою займаються французька компанія Dassault Aviation та італійський холдинг Leonardo.

Зазначається, що ескізний проект – це перший етап в програмі створення будь-якого озброєння. Тепер компанії, що беруть участь у проекті безпілотника, зможуть стати до його детального опрацювання.

З проектом нового БПЛА розробники мають намір взяти участь у тендері європейської Організації зі співпраці в сфері спільних озброєнь.

Вперше проект перспективного європейського безпілотника було представлено у квітні минулого року. Апарат передбачається виконати за класичною схемою низькоплана з Т-подібним хвостовим оперенням. Апарат буде оснащено двома турбогвинтовими двигунами.

Перший політ нового безпілотника заплановано на середину 2020-х років.

Раніше експерти назвали світових лідерів у виробництві зброї. На першому місці у списку ста найбільших виробників зброї як і раніше знаходиться американський концерн Lockheed Martin, чий дохід в 2017 році склав 44,9 мільярда доларів США.