Airbus захистив ескізний проект європейського ударного безпілотника
Європейський авіабудівний концерн Airbus успішно захистив ескізний проект ударного безпілотного літального апарату з великою тривалістю польоту.
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Про це повідомляє N+1, посилаючись на повідомлення концерну, який виступає головним розробником проекту. Крім нього, розробкою займаються французька компанія Dassault Aviation та італійський холдинг Leonardo.
Зазначається, що ескізний проект – це перший етап в програмі створення будь-якого озброєння. Тепер компанії, що беруть участь у проекті безпілотника, зможуть стати до його детального опрацювання.
З проектом нового БПЛА розробники мають намір взяти участь у тендері європейської Організації зі співпраці в сфері спільних озброєнь.
Вперше проект перспективного європейського безпілотника було представлено у квітні минулого року. Апарат передбачається виконати за класичною схемою низькоплана з Т-подібним хвостовим оперенням. Апарат буде оснащено двома турбогвинтовими двигунами.
Перший політ нового безпілотника заплановано на середину 2020-х років.
Раніше експерти назвали світових лідерів у виробництві зброї. На першому місці у списку ста найбільших виробників зброї як і раніше знаходиться американський концерн Lockheed Martin, чий дохід в 2017 році склав 44,9 мільярда доларів США.