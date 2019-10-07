Чи потрібні Україні нові "Джавеліни"

Агентство Міністерства оборони США з питань співробітництва в галузі безпеки офіційно повідомило про направлення до Конгресу США запиту щодо продажу Україні партії протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму 39,2 мільйонів доларів. Перед тим цей проект був підтриманий Державним департаментом США.

Якщо оцінювати значення «Джавелінів» на передовій, передусім варто зазначити, що сьогодні бойові дії на Донбасі перебувають у неактивній фазі. Хоча і відбувається вогневий контакт, постійні зіткнення та обстріли між сторонами, однак поки що ймовірність переходу до активних бойових дій або широкомасштабних бойових дій Росії проти України є невеликою.

Україна і Росія перебувають у стані позиційної війни. І, в принципі, тих засобів, які є на озброєнні українських Збройних сил, в тому числі вітчизняного виробництва, в тому числі протитанкової ракетної зброї, яка зараз масово поступає у війська, вистачає для того, щоб ефективно протидіяти противнику.

А значення «Джавелінів» при цьому полягає в тому, що вони слугують стримуючим чинником, який не дає Росії нарощувати активність бойових дій. Адже в разі широкомасштабного наступу Росії на Україну, окрім іншого, відбуватиметься сухопутний наступ росіян, і в ньому буде задіяна велика кількість танків. В разі такого сценарію, високоточна протитанкова зброя, якою є ПТРК «Джавелін», буде вкрай важливою.

Відтак, росіяни розуміють, що під час наступу вони зазнають великих втрат саме через те, що в України є така зброя, як «Джавеліни». Це – класичний приклад стримування.

Тому значення «Джавелінів», на мій погляд, зараз полягає у тому, щоби росіяни просто знали, що на багатьох напрямках у України знаходяться високоточні і надсучасні протитанкові комплекси.

У разі широкомасштабного наступу Росії на Україну, окрім іншого, відбуватиметься сухопутний наступ росіян, і в ньому буде задіяна велика кількість танків. В разі такого сценарію, високоточна протитанкова зброя, якою є ПТРК «Джавелін», буде вкрай важливо

А щодо того, що перша партія «Джавелінів», яку Україна отримувала раніше, перебуває на складах… Поки що в зоні конфлікту українські Збройні сили повністю справляються самостійно, без «Джавелінів». Тому просто немає сенсу розміщувати ці ПТРК на передовій.

Скільки буде придбано пускових установок і скільки снарядів за 39,2 мільйони доларів – не відомо. Скоріше за все, це закрита інформація. Не бачу сенсу оголошувати Росії, скільки у нас є протитанкових ракетних комплексів, на яких напрямках вони перебувають і т.д. Нехай противник думає, що у нас «Джавелінів» мало, і вони знаходяться на складах під замками.

Друга партія «Джавелінів», безумовно, є потрібною. Оскільки у росіян на різних напрямках у складі 1-ої танкової армії, яка розташовується біля Москви, знаходиться близько тисячі танків. Україні бажано мати по одному «Джавеліну» на кожен танк, щоб росіяни розуміли, що кожен їхній танк, який вирушить на українську територію, неминуче знайде свою ракету.

Навряд чи процес продажу Сполученими Штатами Україні «Джавелінів» загальмується після відставки Курта Волкера, хоча дехто висловлює такі побоювання. Не думаю, що Курт Волкер взагалі займався цією процедурою. Він виконував функцію комунікатора між українською та російською сторонами в рамках врегулювання конфлікту на Донбасі. А що стосується поставок озброєння Сполученими Штатами іншим країнам, зокрема й Україні, то в цьому процесі задіяна така система американських інституцій, починаючи від Конгресу і закінчуючи президентом, Державним департаментом США і Міністерством оборони. Тож, думаю, що роль Курта Волкера була тут виключно комунікаційною.

Яким чином перша партія «Джавелінів» вплинула на перебіг бойових дій та поведінку противника? По-перше, поставка Україні «Джавелінів» стала сигналом про те, що США переходять на новий рівень відносин із Україною, що ми вийшли на стосунки, близькі до стосунків воєнно-політичних союзників. Це, звісно, був сигнал Москві про те, що США будуть підтримувати Україну і надалі.

Після отримання Україною «Джавелінів» стало відомо, що росіяни терміново почали модернізацію своєї танкової техніки та провели аудит цієї танкової техніки на предмет посилення захисту

По-друге, це стало сигналом того, що США можуть постачати нам і іншу зброю, якої Україна сьогодні потребує. Йдеться і про системи протиракетної оборони, і літаки, і кораблі тощо. Тобто надання «Джавелінів» може стати першим кроком, титулованим проектом, за яким може потягнутися інша масштабна співпраця між США та Україною у військово-технічній сфері.

Після отримання Україною «Джавелінів» стало відомо, що росіяни терміново почали модернізацію своєї танкової техніки та провели аудит цієї танкової техніки на предмет посилення захисту. Тобто вони намагалися якимсь чином підвищити захист своєї бронетанкової техніки, яка перебуває і на окупованій частині Донбасу, і біля кордонів України та може в будь-який момент бути застосована Росією проти України.

Тобто противник буквально зрозумів, що, якщо буде застосована така зброя, то вижити пострадянським російським танкам буде надзвичайно складно. Тому росіяни й намагаються якось підвищити шанси своїх танків на виживання, хоча це навряд чи їм вдасться.

«Джавелінам» нема чого протиставити, як і протитанковій ракетній зброї взагалі. Хіба що проводити заходи по захисту танку... Протитанкова ракетна зброя – це переносна зброя, яка використовується несподівано, з доволі значної відстані, тобто фактично запобігти використанню цієї зброї неможливо. Єдине – можна посилювати захист та можливості танку виживати. Тобто у Росії немає засобів, які можуть протидіяти застосуванню Україною «Джавелінів».

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань