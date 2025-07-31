Росіяни намагалися переманити фахівців з суднобудівних заводів Миколаєва, але виробництво газових турбін залишилося таємницею.

Основна причина проблеми єдиного російського авіаносного ракетного крейсера "Адмірал Кузнєцов" - відсутність відповідних фахівців та умов експлуатації такої бойової одиниці, а також недоліки проєктування, яке робили у РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Історія сумна від початку. Були деякі технологічні рішення не дуже вдалі ще під час створення цього проєкту. До речі, цікавим є факт: навіть не те, що будували його у Миколаєві, а те, що проєктували у Ленінграді (зараз Санкт-Петербург, РФ – УНІАН). Відповідно миколаївські корабели професійно виконали завдання, які перед ними поставила держава, але у підсумку вийшло те, що вийшло…", - констатував Плетенчук.

Він додав, що обслуговувати кораблі все ж таки мають країни, підприємства яких їх будували, але у такому випадку як "Адмірал Кузнєцов", це неможливо з 1991 року – через розпад СРСР. При цьому, за даними речника ВМС, росіяни намагалися залучити до співпраці українських фахівців у галузі суднобудування, що для РФ не мало позитивних наслідків.

Відео дня

"Навіть незважаючи на те, що росіяни неодноразово переманювали фахівців з миколаївських заводів суднобудівних, і не тільки, для того, щоб залучити у свою промисловість… Але є деякі речі, наприклад, як газові турбіни, вони (росіяни – УНІАН) так й не змогли у себе створити їхнє виробництво. Україна вирішила залишити професійні таємниці саме професійними таємницями, незважаючи ні на що", - наголосив військовий.

За його словами, такий підхід України до власного виробництва відбивається загалом на ситуації з кораблебудуванням у РФ, та відповідно на особливостях експлуатації відповідних кораблів.

Плетенчук додав, що "Адмірал Кузнєцов" мав проблеми з основним функціоналом – прийомом й посадкою літаків. Цей крейсер спроєктували не під ті літаки, з якими він реально працював, зазначає представник ВМС.

"І головне – росіяни так і не зрозуміли, що це таке. Тобто, скласти повноцінні умови для експлуатації такого угрупування авіаносног вони в принципі так й не спромоглися. Вони намагалися копіювати успішний досвід інших морських держав, як завжди вони роблять. В першу чергу, США й Британії, але вийшло трохи корявенько. Тому, що крім авіаносного крейсера треба мати відповідну школу та традиції. В принципі, країни, з якими вони в цьому змагалися, мають такі традиції з часів Другої світової війни...", - розповів речник.

"Адмірал Кузнєцов" - новини

Як писав УНІАН, Міноборони РФ ймовірно відмовиться від ремонту свого єдиного авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов". Російський ВМФ РФ та "Об'єднана суднобудівна корпорація" повинні вирішити долю корабля в найближчий час.

За словами військового-політичного оглядача Олександра Коваленка, "Адмірал Кузнєцов" відправили на ремонт у 2017 році після першого бойового походу в Сирію, під час якого через проблеми зі злітно-посадковою смугою було знищено два палубні винищувачі Су-33 і МіГ-29К. Вже через рік сталася аварія, яка призвела до затоплення єдиного в Росії плавучого доку ПД-50 та додаткових пошкоджень на борту крейсера. Після цього його було відправлено на судноремонтний завод, де для такого великого корабля не було жодного сухого доку.

Вас також можуть зацікавити новини: