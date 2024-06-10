Це може означати початок систематичного терору, якого тепер зазнаватимуть російські комунікації в Азовському морі.

Російські ЗМІ поширили інформацію, що вчора українські БПЛА влучили по буксиру "Инженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порту Таганрог.

Як пише Defense Express, ця атака має історичний характер. Це перший з початку повномасштабної війни удар нашими безпілотниками по російській цілі в акваторії Азовського моря. Це також демонструє суттєве зростання можливостей по далекобійним ударам від Сил оборони України.

"Почнімо хоча би із того, що для такого влучання в районі російського Таганрога безпілотникам ЗСУ потрібно було обійти дуже щільну систему ППО російських окупантів у прифронтовій зоні, і це таки вдалось. Окремо цікавим є параметр розміру цілей, по яким відбулось заявлені влучання в цій атаці. Буксир "Инженер Смирнов" належить до проекту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри відповідно, баржа "Секция-179" - до проекту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів відповідно", - зазначають аналітики.

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Вони пояснюють, що уражені судна мають такі ж габарити, як і кораблі ЧФ РФ, котрі перейшли в Азовське море під виглядом "не втечі, але навчань". Експерти припускають, що наступними цілями атаки може стати щось потужніше і зі складу Чорноморського флоту.

Крім того, виникає питання й щодо того, як саме могло відбутись це влучання. Ймовірно, українським інженерам вдалось створити систему телекерування для далекобійних БПЛА, яка дозволяє передавати зображення в режимі реального часу та наводитись на ціль. З цього виплаває, що ця атака була лише "першою ластівкою" у відпрацюванні такої технології для ЗСУ.

"Варіант із можливим ударом "по координатам" відкидати не варто також. Ну бо є прецедент, наприклад, що перша "обкатка" Shahed-136 в реальних бойових умовах відбулась в 2019 році ударом саме по надводній цілі (ізраїльський танкер). Але навіть якщо підтвердиться таки лише друга версія, це все рівно означає можливий початок систематичного терору, якого тепер зазнаватимуть російські комунікації в Азовському морі", - підсумували аналітики.

Українські дрони

Як писав УНІАН, Україна активно використовує проти росіян дрони-бомбардувальники "Баба Яга", які змінили уявлення про сучасні бойові дії. За словами розробника "Баби Яги", з тими технологіями, які ЗСУ мають зараз, два роки тому росіян вигнали б за тиждень.

Крім того, Україна все частіше замінює людей на фронті бойовими роботами.

Інститут вивчення війни також відзначав, що російські воєнкори скаржаться, що на полі бою українські військові мають переважаючі можливості БПЛА та РЕБ.

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