Корабель планується ввести в дію в 2024 році. Його екіпаж складе 15 осіб.

Британія прийняла рішення про закладення нового сторожового корабля для Королівського флоту. Головним завданням корабля далекого гідроакустичного спостереження буде захист критично важливої підводної інфраструктури.

Читайте такожУ Британії випробують авіадвигун нового покоління, який працює на біопаливіВразливість підводної інфраструктури з боку російського військово-морського флоту Великобританія і НАТО розглядають як одну з ключових загроз для країн Заходу.

Західні військові та ЗМІ регулярно б'ють на сполох: російські підводні човни і розвідувальні кораблі ходять занадто близько до підводних оптоволоконних кабелів, через які прокладені майже всі глобальні Інтернет-комунікації. У разі конфлікту або зростання напруженості у відносинах із Заходом Росія може пошкодити ці кабелі, попереджають військові та представники спецслужб.

Як заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, новий корабель для спостереження за океаном буде оснащений сучасними датчиками і угрупованням дистанційно керованих і автономних підводних дронів, які будуть збирати розвідувальну інформацію, передає Бі-бі-сі.

Корабель планується ввести в дію в 2024 році. Його екіпаж складе 15 осіб. Він буде діяти в британських і міжнародних водах, в тому числі брати участь у військових маневрах і операціях в Арктиці, яка стає все більш оспорюваною територією, йдеться в повідомленні Міноборони.

"Загрози змінюються, ми теж повинні змінюватися", - сказав Бен Уоллес.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше пообіцяв, що його план модернізації збройних сил і зовнішньої політики допоможе зробити Британію "готовою до гри".

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Автор: Ірина Погоріла