Масштабні втрати - понад 15 000 одиниць бронетехніки та іншого озброєння - змусили Росію використовувати старі запаси, включаючи БТР-50.

Російські бронетранспортери БТР-50, створені ще в 1950-х роках, мають легке озброєння, слабку броню та велику цінність для окупантів через нестачу сучасної техніки, пише Forbes.

Рік тому незалежні аналітики помітили активізацію роботи на кремлівській 1295-й центральній базі ремонту та зберігання танків в Арсеньєві, що на Далекому Сході Росії. Там техніки ремонтували десятки БТР-50 і виводили їх на службу.

"Ми знайшли 63 БТР-50 у 1295-му, які всі були вилучені, і вони, здається, у хорошому стані", - зазначив аналітик Хаймарсед.

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Це приблизно два батальйони техніки- транспортери для сотень військових. Проте Хаймарсед вбачає в цьому негативну тенденцію: "Я б очікував збільшення втрат БТР-50 у майбутньому".

На сьогодні розвідувальна група Oryx зафіксувала знищення щонайменше 10 таких машин. Однак багато БТР-50, що залишилися, продовжують виконувати бойові завдання, часто з додатковою бронею для захисту від атак безпілотників. Деякі отримали нові вежі, щоб хоч якось компенсувати недоліки конструкції.

Ці бронетранспортери, які спостерігачі називають "музейними експонатами", стають дедалі помітнішими на лінії фронту. Однак їхнє використання може мати тимчасовий характер. Бронетехніка, зокрема БТР-50, поступово зникає у війні, де дедалі більшу роль відіграють безпілотники.

БТР-50, що з’явився у 1954 році, був оснащений дизельним двигуном, важив 15 тонн, перевозив до 20 осіб і зазвичай мав лише великокаліберний кулемет. До 1966 року він був основною бойовою машиною радянської армії. Але з появою важчого та більш озброєного БМП-1, тисячі БТР-50 почали відправляти до другорядних підрозділів, а згодом витіснятися тягачами МТ-ЛБ.

На кінець 2022 року в російській армії залишалися лише окремі БТР-50. "Росія не бачить необхідності повністю змінювати свій асортимент старих транспортних засобів, і замість цього прийняла гібридний підхід до модернізації", - пояснили Лестер Грау та Чарльз Бартлз у статті "Російський шлях війни".

Проте війна внесла свої корективи. Масштабні втрати - понад 15 000 одиниць бронетехніки та іншого озброєння - змусили Росію використовувати старі запаси, включаючи БТР-50, а також цивільну техніку для бойових дій. Це включає автомобілі, мікроавтобуси, мотоцикли та навіть електроскутери, які сьогодні часто використовуються для атаки українських позицій.

Цивільні транспортні засоби стали яскравим маркером кризової ситуації у російському виробництві. Супутникові знімки свідчать про те, що на багатьох базах техніка, придатна для відновлення, майже вичерпана. Навіть 70-річні БТР-50 поступово стають дефіцитом.

Це означає, що російські війська дедалі частіше воюватимуть пішки. "Кожного разу, коли російські полки намагаються атакувати за допомогою техніки, результат нульовий", - зазначив один російський блогер у дописі, перекладеному WarTranslated.

Натомість піхота, за підтримки артилерії та безпілотників, поступово здобуває перевагу.

Техніка РФ у війні проти України

Через величезні втрати у військовій техніці, яких зазнала Росія, розвʼязавши повномасштабну війну проти України, ворог почав вирушати в бій вантажівках, відкритих гольф-карах і навіть на мотоциклах.

Раніше також повідомлялося, що окупанти почали застосовувати в наступах "гольф-кари". Ворог використовує китайські всюдиходи Desertcross 1000-3, хоча вони позиціонуються як тиловий транспорт.

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