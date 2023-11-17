Вдалося зібрати вже близько 250 тисяч доларів.

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" відкрила збір коштів на вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk для України. Вони назвали його "Честер".

На сайті збору вказується, що старий вертоліт знаходиться в приватних руках. Ціну в трохи більше ніж 100 мільйонів крон узгодили з експертами та українською стороною. Також вертоліт 1980 року оглянули українські авіаційні експерти.

"Він знаходиться в хорошому стані і, якщо нам вдасться його купити, буде використовуватися українською військовою розвідкою, яка хоче задіяти його в спеціальних операціях і використовувати для навчання пілотів. Важливо знати, що ця організація вже володіє і використовує як мінімум одну таку машину", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Black Hawk оснащений чотирилопатевими несучими і хвостовими гвинтами, що приводяться в рух двома турбовальними двигунами General Electric T700. Він має широкий спектр застосування, включаючи транспортування військ, ведення радіоелектронної боротьби та аеромедичну евакуацію.

Внутрішнє корисне навантаження становить 1200 кг, зовнішнє - 4100 кг, що дозволяє перевозити 11 солдатів з обладнанням або гаубицю з екіпажем. Авіоніка включає навігаційну систему GPS і може бути оснащена криловою системою ESSS, що дозволяє нести паливні баки і озброєння масою до 4500 кг, включаючи ракети і крилаті ракети.

Передати його українській розвідці хочуть за допомогою Міністерства оборони Чеської Республіки. Згідно з даними на сайті, зібрано вже близько 250 тисяч доларів.

"Чорний яструб" на озброєнні розвідки: що відомо

Нагадаємо, що в лютому цього року українська розвідка опублікувала знімки бійців ГУР на тлі вертольота UH-60 Black Hawk. Зазначалося, що бойові вертольоти "значно збільшують можливості спецпідрозділів і ефективність виконання спецоперацій".

При цьому про постачання цих вертольотів від інших країн офіційно не повідомлялося.

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