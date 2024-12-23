Однією з переваг нової технології є фантастично низька вартість пострілу.

Після тестів бойового лазера британська армія вперше успішно випробувала радіохвильову зброю, призначену для знищення безпілотників. Як повідомляє Міністерство оборони країни, ця "революційна" зброя може знищити цілий рій дронів, витративши на постріли "ціну пачки фаршу".

Система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) може виявляти, відстежувати та вражати низку загроз на землі, у повітрі та на морі, кажуть британці. RFDEW здатна майже миттєво знищувати цілі на відстані до 1 км з орієнтовною вартістю пострілу у 10 пенсів (5,2 гривні). Це фантастична економія, якщо порівнювати із традиційними системами ППО.

RFDEW принципово відрізняється від лазерної енергетичної зброї, оскільки для знищення цілей використовує високочастотні радіохвилі, а не лазерний промінь. В результаті впливу RFDEW з ладу виходять важливі електронні компоненти всередині дронів, в результаті чого вони втрачають керування.

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Зазначається, що установка може бути встановлена на армійську вантажівку, а керувати пристроєм може всього одна людина.

Інші нові розробки в царині озброєнь

Як писав УНІАН, у Росії заявили про створення "комплексної зональної радіолокаційної системи захисту від атаки БПЛА", яку можна масштабувати на ціле місто. Росіяни стверджують, що вже протестували систему на полі бою в Україні, і нібито комплекс зміг "нейтралізувати" понад 10 дронів одразу.

Також ми розповідали, що до використання у ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly. Фактично йдеться про кулемет, здатний працювати на значній відстані від самого кулеметника.

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