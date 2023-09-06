Глава держави бажає спільно з Данією локалізувати в Україні виробництво машин розмінування.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Данія готує новий 12-й пакет допомоги для України і обговорюється з цією країною розширення програми тренування пілотів на багатоцільових винищувачах F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві.

"Я подякував за надану оборонну підтримку. Її обсяг вже понад 1,6 млрд доларів", - сказав Зеленський.

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Також президент додав, що сьогодні з данською прем'єркою обговорив новий оборонний пакет.

"Це вже буде 12-й, який готується на цей місяць", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що в Данії триває тренування українських пілотів на винищувачах F16.

"Українські військові мають завдання якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. Це одне з ключових завдань, яке зараз мають виконати Сили оборони, авжеж за підтримки наших партнерів. Але, тим не менш, багато чого залежить від нас. Обговорюємо розширення наших можливостей щодо тренування, прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів для захисту країни", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що вже відбулося перше засідання робочої групи "авіаційної коаліції" з представниками України.

Своєю чергою, Фредеріксен підтвердила, що нині в Данії вже тривають навчання українських пілотів, технічного персоналу і воєнних планувальників.

Вона зазначила, що Данія надає Україні танки, транспортні засоби, артилерію і боєприпаси.

"І звичайно, ми готові робити набагато більше, у тому числі більше для протиповітряної оборони для захисту життів українців та інфраструктури", - наголосила Фредеріксен.

Вона запевнила, аби ні в кого не виникало сумнівів, що підтримка Данії є довгостроковим зобов'язанням.

Також, Зеленський назвав розмінування ще одним важливим напрямом співпраці з Данією.

"Україна вдячна за передане обладнання, за підготовку українських фахівців. Ми маємо домовленості щодо локалізації деяких виробництв з іншими державами. Щодо локалізації виробництва машин розмінування, я сьогодні також порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може ми зможемо попрацювати і в цьому напрямку і з данськими компаніями", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна запрошує данські компанії взяти участь у форумі оборонних індустрій цієї осені.

Данія надає військову допомогу Україні

Данія планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

Раніше Данія надала нашій країні всі свої САУ CAESAR.

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