Його вага становить усього 153 грами.

Американська компанія Vantage Robotics представила новий безпілотник Trace. Він призначений для спецпідрозділів і був розроблений для задоволення зростаючих вимог національної та громадської безпеки, армії США.

"Trace забезпечує польових операторів надійним і доступним нанобезпілотником американського виробництва. Кишеньковий дрон пропонує можливості набагато більших дронів у нано форм-факторі, що дозволяє досягти прогресу в безпеці, виявленні, портативності, вартості та сфері використання. [...] Після чотирьох років безперервних інновацій та випробувань з партнерами з Міністерства оборони та правоохоронних органів, ми пишаємося тим, що можемо запропонувати найкращий у світі нано-безпілотник з функцією ISR", – розповідає розробник.

Надзвичайно малий розмір Trace має низку переваг. Його вага становить усього 153 грами. Порівняно з важчими дронами, він може використовуватися в більшій кількості умов широким колом операторів без ризику для персоналу, сторонніх осіб або обладнання.

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Також Trace забезпечує неперевершені можливості прихованої розвідки завдяки надзвичайно низькому рівню шуму, стабілізованій на карданному підвісі тепловізійній камері та 48-мегапіксельній EO-камері з 24-кратним збільшенням і тактичною обізнаністю в будь-яких умовах.

Крім того, цей дрон підходить для роботи в приміщенні та обмеженому просторі. Trace має ширину 12 дюймів у польоті, що дозволяє легко літати в обмеженому просторі, використовуючи сім лазерних датчиків дальності, які допомагають оминати перешкоди. Візуальні датчики положення, спрямовані вниз, дозволяють повністю контролювати положення безпілотника без GPS, навіть у темряві.

Водночас невеликий розмір Trace дозволяє легко брати його з собою куди завгодно. Тактична конфігурація (на фото нижче), з Trace, Vision2 GCS і захисним польовим кейсом IP-67 поміщається в невеликий рюкзак вагою всього 3 фунти (1,36 кілограма, – УНІАН).

Виробник наголошує, що попри невеликі розміри, Trace має високу продуктивність а його технічні характеристики не поступаються системам, що важать в 10 разів більше.

Trace здатен літати при вітрі до 25 вузлів і має час польоту понад 30 хвилин на одній стандартній батареї та до 45 хвилин з батареєю підвищеної витривалості.

"Карбоновий і титановий планер та конструкція IP-53 гарантують, що Trace залишається міцним, незважаючи на легку вагу. Фірмове радіо Poplar забезпечує надійний зв'язок на відстані до 2 км, використовуючи динамічну перестройку частоти і шифрування AES-256 для збереження надійності зв'язку в складних умовах. Між Trace і контролером Vision2 є достатня обчислювальна потужність для виконання широкого спектру автономних завдань з підтримкою штучного інтелекту для класифікації та відстеження об'єктів", – додали у компанії.

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Україна запустила власне виробництво 155-мм артснарядів. Про це повідомив колишній голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, позаштатний радник президента України Олександр Камишін. Зазначається, що виробництво оборонної продукції в Україні збільшилося вдвічі.

Водночас Reuters заявило, що Росія працює над новим ударним БПЛА "Гарпия" з китайським двигуном. Як пише агентство, цей дрон має літну вагу менше 300 кг, а її максимальна дальність складає 1500 км.

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