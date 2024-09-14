Виробництво оборонної продукції в Україні збільшилося вдвічі.

Україна почала власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів, заявив колишній голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, позаштатний радник президента України Олександр Камишін в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.

"Не можу сказати багато, але ми запустили власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", - сказав він.

Також зазначається, що під керівництвом Камишіна виробництво оборонної продукції в Україні збільшилося вдвічі.

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"До кінця року воно збільшиться втричі. Продовжуємо їхати далі", - додав він.

Виробництво зброї в Україні - актуальне

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї. За його словами, торік виробництво зброї зросло втричі.

"І за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 23-го", - заявив Шмигаль.

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