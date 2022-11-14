Україна може отримати дрони лише в разі їх модифікації.

У Сполучених Штатах Америки розглядають можливість передачі Україні безпілотника Gray Eagle. Проте через потенційну небезпеку втрати чутливих технологій спочатку його можуть модифікувати.

Як повідомляє CNN із посиланням на двох поінформованих співрозмовників, Україна вже довгий час просить США передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оснащені ракетами Hellfire.

"Існують конкретні та дуже технічні налаштування і обмеження, які можуть бути проведені з ними, що може зробити це (передачу дронів Україні – ред.) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними", – зауважив співрозмовник телеканалу.

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Офіційний представник США підтвердив, що військові ведуть роботу з вивчення того, які зміни можливо зробити у дроні, виготовленому компанією General Atomics і відомому в армії як MQ-1C.

Дискусії про передачу Gray Eagle тривають. При цьому ні українська, ні американська сторони не виключають жодних варіантів. Водночас джерела телеканалу у США наголошують, що без проведення певних модифікацій Україна навряд чи отримає ці дрони.

"Досі існує реальний інтерес у наданні цієї конкретної системи, за умови, що ми зможемо внести необхідні модифікації, і вони все ще будуть корисні Україні на полі бою", – заявив американський чиновник.

Дрони Gray Eagle

У жовтні 2022 року стало відомо, що Україна не отримає від США безпілотники Gray Eagle MQ-1C. В адміністрації американського президента Джо Байдена вважають, що така допомога призведе до ескалації конфлікту.

На відміну від більшості ударних дронів, MQ-1C Gray Eagle створювався на замовлення не повітряних сил, а армії США. Конструктивно Gray Eagle від Predator відрізняється більшою максимальною злітною масою, корисним навантаженням, а також двигуном.

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