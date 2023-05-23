Раніше постачання винищувачів не було пріоритетом для США, тому у цьому напрямку не працювали.

Винищувачі F-16 є важливими для України у середньостроковій перспективі, але не змінять кардинально хід війни.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє Голос Америки. На його переконання, F-16 "створять проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально".

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", – додав міністр.

За його словами, у допомозі США Україні "були інші значно вищі пріоритети" і тому передачу літаків не розпочали раніше.

"Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз... гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу", – сказав Кендалл.

F-16 для України

У понеділок, 22 травня, у США заявили, що вважають пріоритетом надання Україні сучасних винищувачів F-16. Штати працюватимуть над здійсненням цієї мети протягом найближчих місяців.

Тим часом у Пентагоні заявили, що постачання винищувачів F-16 Україні триватиме "у найкращому випадку кілька місяців".

Разом з тим, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася.

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