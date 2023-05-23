Це досить швидкі терміни, адже підготовка американських пілотів триває до двох років.

Постачання винищувачів F-16 Україні триватиме "у найкращому випадку кілька місяців".

Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, інформує CNN. Зазначається, що поки адміністрація президента США надала мало деталей про план озброєння України американськими винищувачами, хоч і підтримала ініціативу з навчання українських пілотів.

Кендалл наголосив, що мине щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна отримає можливість експлуатувати F-16. Необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські пілоти зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

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"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців", – сказав Кендалл журналістам.

При цьому видання наголошує, що це досить швидкі терміни, адже підготовка нового американського пілота на F-16 зазвичай займає більше двох років, а курс перепідготовки для пілота може зайняти до п'яти місяців.

Літаки F-16 для України

Вчора у США заявили, що вважають пріоритетом надання Україні сучасних винищувачів F-16. Штати працюватимуть над здійсненням цієї мети протягом найближчих місяців.

Тим часом Нідерланди офіційно оголосили, що готові почати навчання українських пілотів на літаках F-16. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що МЗС не хоче називати конкретну дату старту навчань.

Крім того, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася.

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