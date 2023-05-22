Штати будуть працювати з союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16.

Сполучені Штати Америки вважають пріоритетом надання Україні сучасних винищувачів F-16. Штати працюватимуть над здійсненням цієї мети протягом найближчих місяців.

Про це заявив на брифінгу 22 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Президент Байден дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо тренувати українських військових керуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16", – зауважив він.

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Водночас Міллер додав, що не має інформації, "коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть".

"Але надання F-16 є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – наголосив представник Держдепу.

Літаки F-16 для України: навчання пілотів

Нідерланди офіційно оголосили, що готові почати навчання українських пілотів на літаках F-16. Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що МЗС не хоче називати конкретну дату старту навчань.

Крім того, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася.

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