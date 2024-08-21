Окупанти стверджують, що вона несприйнятлива до дії засобів РЕБ.

Українcкий наступ в Курській області увінчався успіхом завдяки бліц-атаці РЕБ, яка засліпила російські розвідувальні дрони. Росія відповідає несприйнятливими до них безпілотниками.

Як пише Forbes, це перший випадок застосування такої зброї на полі бою, а також своєрідне попередження для більшості країн, які в питанні захисту від дронових атак терористів значною мірою покладаються на глушіння.

Зазвичай FPV-дрони потребують радіозв'язку з оператором, тому на лінії фронту можна побачити безліч глушилок, які вибивають радіошум на вибраних частотах. Ефективні засоби створюють "безпечну бульбашку" в районі 50-100 метрів, тому БПЛА постійно змінюють робочі частоти, а самі глушилки оновлюються.

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"Ось чому потрібен бліц-атака, подібна до Курської, з тривалим періодом підготовки для виявлення всіх використовуваних частот і достатньою концентрацією перешкод, щоб заблокувати все в даній місцевості і на деякий час зупинити всі дрони", - пояснюють журналісти.

Радіозв'язок вимагає прямої видимості, а під час фінальної атаки дрони пікірують доволі низько, тому в останню секунду у відеосигналі виникають перешкоди, які погіршують огляд у критичний момент.

"Одне з рішень проблеми перешкод/зв'язку - термінальне наведення з використанням штучного інтелекту: оператор фіксує ціль на певній відстані, а безпілотник переслідує її, навіть якщо зв'язок втрачається. Ці системи вже впроваджуються в невеликій кількості з обох сторін. Інший підхід - дротове наведення: безпілотник намотує оптоволоконний кабель на ходу, подібно до ракет з дротяним наведенням, як TOW", - йдеться у статті.

Україна зафіксувала російський прототип оптоволоконного безпілотника ще в березні, а вже нещодавно російські Telegram-канали показали кадри застосування в Курській області дронів "Князь Вандал Новгородський". Стверджується, що вони несприйнятливі до дії засобів радіоелектронної боротьби.

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