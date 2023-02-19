Поки про передачу літаків мова не йде, але і такий варіант в Парижі не виключають.

Франція не виключає, що може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка. Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

За його словами, в питанні передачі Україні винищувачів для Франції "не існує жодних табу".

"Запит України [на поставку літаків] є складовою потреби захистити своє небо. Як і системи протиповітряної оборони, де Франція є лідером – це є частиною тієї ж логіки: створити "захисну бульбашку" навколо поля бою або міст", – заявив міністр.

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У той же час Лекорню зазначив, що на даний момент Франція не планує передавати Україні бойові літаки. Міністр послався на "дуже складні логістичні та практичні питання".

Можлива поставка французьких винищувачів в Україну

Франція володіє розвиненою авіаційною промисловістю, і французькі ВПС оснащені винищувачами, виробленими саме у Франції. Таким чином, щоб передати Україні свої винищувачі, Парижу не потрібно погоджувати поставку з іншими країнами.

Вперше про теоретичну можливість такої поставки французька влада заявила наприкінці січня поточного року.

Цю позицію підтвердив особисто президент Макрон. За його словами, поставка винищувачів буде можливою за умови, що допомога Україні не спричинить ескалацію та не послабить французьку армію.

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