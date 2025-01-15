Міняти будуть на танк власного виробництва, який ще навіть не створили. Тож часу це займе чимало.

Індійська армія розпочала масштабну програму із переозброєння своїх сухопутних сил, в межах якої вона планує списати радянські танки Т-72 і замінити їх танками нового покоління, причому власного виробництва. Про це на сторінках військово-аналітичного видання 19FortyFive пише колишній офіцер піхоти армії США, військовий експерт Брент М. Іствуд.

Індія експлуатує Т-72 з 1970-х років. Індійці також мають багато Т-72 власного виробництва під назвою Ajeya. Загалом йдеться про понад 2400 машин.

Замість Т-72 індійці планують перейти на новий танк власного виробництва, який надійде на озброєння до 2030 року. В межах програми "Бойова машина майбутнього" Нью-Делі сподівається створити модель, яка задовольнить потреби власної армії.

Відео дня

Створення нового танка на 70% профінансує уряд, решту – приватні промисловці. Очікується, що кільком оборонним підрядникам дозволять побудувати прототип танка, серед яких і буде обрано найкращого. Хоча такий підхід є типовим для західних країн, для індійської оборонної промисловості, яка лише стає на ноги, це буде неабияким викликом, пише Іствуд.

У Міністерстві оборони Індії сподіваються отримати сучасний бойовий танк із чудовою мобільністю, прохідністю на будь-якій місцевості, багаторівневим захистом, точною і смертоносною гарматою і системою обізнаності в реальному часі.

Зважаючи на те, що прототип нового танку в кращому разі буде готовий за 3-4 роки, Індія не зможе, вочевидь, замінити усі свої 2,4 тисячі Т-72 щонайменше до 2045 року.

Іствуд наголошує, що в минулому Індія вже мала проблеми у спробах провести масштабну заміну застарілого озброєння власними розробками. Так, 2011 році індійці хотіли реалізувати програму поставки в армію 7,5 мільйонів нових автоматів, але вимоги до зброї були надто нечіткими і їх важко було дотримуватися. Зрештою програму було припинено в 2015 році.

"Якщо ваша оборонна промисловість не може зробити автомат, як їй вдасться створити танк? Сподіваємося, що Міністерство оборони винесло уроки з цього розчарування та зможе рухатися вперед із новою модернізованою бойовою машиною", – резюмує Іствуд.

Інші новини зі світу озброєнь

Як писав УНІАН, українські важкі безпілотники-бомбардувальники "Баба Яга", ймовірно, зробили значно більший внесок у війну, ніж вважають сторонні спостерігачі. Робота цих дронів залишається мало поміченою через те, що бойові вильоти вони здійснюють переважно вночі.

Також ми розповідали, що США поступово втрачають авіаційну перевагу над Китаєм. А у західній частині Тихого океану, якщо рахувати лише найновіші літаки, перевага вже за китайцями.

Вас також можуть зацікавити новини: