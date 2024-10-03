Індія має одразу два потужних ворога під боком, тому змушена стежити за останніми трендами у веденні війни.

Індія уважно вивчає досвід війни в Україні, яка справила значний вплив на тактики і стратегії ведення сучасної війни. Про це пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів – Пакистан на північному заході і Китай на півночі. З Пакистаном Індія воювала вже кілька разів через спірний регіон Кашмір, остання війна відбулася у 1999 році. З Китаєм Індія має цілу низку прикордонних територіальних суперечок, одна з яких призвела до короткочасної війни у 1962 році.

Перший важливий урок, який Індія винесла з російсько-української війни – це важливість стійкої оборони. Запорукою чого є вогневий контроль над буферною зоною, який ускладнює будь-який наступальний поштовх. І російські, і українські військові успішно досягли стійкості оборони, використовуючи вогонь артилерії в поєднанні з ударами безпілотників, щоб зривати масштабні наступальні операції противника.

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Враховуючи важливість артилерії у протистоянні, Індія прискорила свої зусилля з модернізації своїх артилерійських систем. Подібно до України, Індія стандартизує свою важку артилерію до калібру 155 мм, який використовують більшість західних країн. Індійський арсенал вже включає деякі 155-мм артилерійські установки, закуплені у Швеції та Великобританії. Крім того, Індія намагається створити власну гаубицю цього калібру.

Хоча артилерія була домінуючою системою озброєння в російсько-українській війні, війна також характеризується все більшим використанням безпілотників. Парк безпілотних літальних апаратів Індії обмежений і складається в основному з важких багатоцільових безпілотників на кшталт "Байрактара" - ізрахльских Heron та американських MQ-9 Reaper. Також Індія розробляє власні дрони Rustom, що належать до цього ж типу.

В ролі дронів-камікадзе, або баражуючих боєприпасів Індія поки що має лише ізраїльський Harop loitering. Корисне навантаження Harop становить приблизно 23 кг, що робить його значно більшим за Switchblades, які використовує Україна, але меншим за Shahed-136, який використовує Росія. Крім того, Індія докладає зусиль, щоб збільшити своє внутрішнє виробництво таких дронів.

Індія переозброює армію: останні новини

Як писав УНІАН, Індія розриває свою залежність від російської зброї і йде на Захід. Але робити це будуть поступово, аби Росія остаточно не впала в обійми Китаю - геополітичного суперника Індії.

Зокрема Індія відмовилася від російської "аналоговнєтної" електроніки в своїх танках Т-90. Індія сама виготоввляє ці танки за ліцензією, а тепер ще й ставитиме в них власне, а не російське начиння.

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