Усі 24 запущені дрони досягли цілей та уразили їх, обійшовши систему ППО російського виробництва.

У ніч на 24 червня Ірак зазнав удару невідомих дронів-камікадзе, які вразили низку стратегічних об'єктів у країні, попри наявність 24 російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1". Ці системи, які складають основу іракської ППО, виявилися неспроможними відбити атаку.

Як повідомляє Defense Post, удари були завдані по радіолокаційних станціях на військовій базі в Таджі та на авіабазі "Імам Алі" поблизу Ді-Кара. Один із дронів упав у безпосередній близькості від міжнародного аеропорту Багдада, де дислоковані американські війська, залучені до боротьби з ІДІЛ.

Найбільш тривожним є те, що іракські сили не змогли навіть виявити точку запуску дронів, а серед попередніх версій відповідальності за атаку згадуються США та Ізраїль. Важливо, що цей інцидент став першим після 12-денного закриття повітряного простору Іраку через конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

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Російські "Панцирі", які мали захистити стратегічні об'єкти, продемонстрували повну неефективність проти сучасних БПЛА-камікадзе, що кидає тінь на їхню боєздатність у сучасних умовах.

Defense Express пише, що цей випадок є серйозним сигналом для країн, які все ще покладаються на російське ППО, адже навіть за наявності повітряного контролю та бойової готовності — результат виявився нульовим.

Паралельно Ірак уже законтрактував нові системи ППО KM-SAM від Південної Кореї — ймовірно, як реакцію на обмежену ефективність російських аналогів.

ППО "Панцирь-С1" - що відомо про ці системи

"Панцирь-С1" — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, який використовується для захисту військових та стратегічних об'єктів від засобів повітряного нападу.

Росія стверджує, що комплекс здатен уражати повітряні цілі на відстані до 20 кілометрів і висоті до 15 кілометрів. Його ракети 57Е6 доповнюються автоматичними гарматами калібру 30 мм, що дозволяє працювати по низьколітаючих і близьких цілях.

Однак, попри заявлену універсальність, "Панцирі" неодноразово демонстрували обмежену ефективність. Зокрема, у Сирії, Лівії, Україні та Ірак.

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