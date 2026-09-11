Іран пошкодив до десяти винищувачів США за одну атаку, - ЗМІ

Під час цього епізоду американці витратили до 60 ракет-перехоплювачів Patriot.

Іранцям вдалося пошкодити близько десятка американських бойових літаків на авіабазі в Йорданії, попри те що американські ЗРК Patriot працювали там "в режимі кулемета". Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CBS News.

Атака сталася в ніч із 8 на 9 вересня на авіабазі Муваффак-Салті. За даними CBS News, після попереднього обміну ударами між США та Іраном Тегеран завдав ударів по американських військових об’єктах, зокрема по базі в Йорданії.

За словами співрозмовників видання, які говорили на умовах анонімності, один штурмовик A-10 Thunderbolt II отримав серйозні пошкодження – у нього було втрачено крило. Ще приблизно вісім винищувачів F-15 зазнали легких ушкоджень, які вдалося оперативно усунути.

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Водночас про загибель американських військовослужбовців під час удару по Йорданії не повідомлялося.

Українські аналітики з порталу Defense Express звертають увагу, що, за офіційними повідомленнями Йорданії, під час тієї атаки Іран випустив по авіабазі близько 20 балістичних ракет. Судячи з оприлюднених в Мережі відеозаписів, для відбиття атаки американські зенітники випустили щонайменше 60 ракет-перехоплювачів PAC-3. Деякі джерела називали навіть цифру у 100 ракет-перехоплювачів. Таким чином, на одну балістичну ракету могло припадати в середньому щонайменше три PAC-3.

Йорданці стверджували, що ППО начебто перехопила 18 із 20 іранських ракет, а дві інші, за офіційною версією, нібито впали, не досягнувши цілі.

Аналітики Defense Express припускають, що значна частина пошкоджень могла припасти на стоянку літаків. Водночас характер ушкоджень F-15, які вдалося швидко повернути до строю, викликає питання щодо того, що ж саме влучило в стоянку літаків.

"Якщо F-15 вдалось так швидко відновити, то пошкодження були дуже легкими, що не дуже схоже на наслідки влучання балістичної ракети. Тому можливо по стоянці влучили уламки збитої ракети, або суббоєприпаси з касетної балістичної ракети, застосування яких можна було помітити на опублікованих відео", - зауважують експерти.

Як американці відбивали атаку на авіабазу

Раніше УНІАН розповідав, що Іран атакував американську базу Муваффак-Салті в Йорданії. За оцінкою Defense Express, батареї Patriot працювали з надзвичайною інтенсивністю, використавши близько 60 зенітних ракет. Аналітики наголошують, що йдеться про американські комплекси з досвідченими екіпажами, тож масштабна витрата перехоплювачів не може пояснюватися браком досвіду.

При цьому "розтринькування" зенітних ракет відбулося в умовах їх гострого дефіциту. За даними експертів, під час бойових дій у лютому–квітні США вже витратили від 1060 до 1430 ракет Patriot, що могло скласти до половини їхнього арсеналу. Виробництво нових перехоплювачів PAC-3 MSE становить лише близько 620 одиниць на рік, і суттєве поповнення запасів очікується не раніше 2029 року.

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