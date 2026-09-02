США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Рубіо

Однак Рубіо не вважає, що передача ліцензій Україні допоможе розв'язати одну з головних проблем, з якою стикається країна.

США ведуть з Україною переговори щодо надання ліцензій на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі The Brian Kilmeade Show.

"Це саме зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не швидке рішення. Нарощування виробництва вимагає кількох років на будівництво заводів, навіть за наявності ліцензії. Це високотехнологічна зброя. Це питання обговорюється і може бути реалізовано, але воно дійсно не вирішить ту короткострокову проблему, на яку вони вказують", – розповів Рубіо.

Держсекретар США також відповів на запитання, чи не відмовляється Вашингтон від пропозиції України щодо надання допомоги американським партнерам своїми безпілотними технологіями.

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"Якщо є угода, яка має сенс для США, – я думаю, ми йдемо на такі угоди, обговорюємо їх, і всі вони перебувають на стадії опрацювання. Поки що я не маю жодних заяв з цього приводу, але ми завжди шукаємо способи посилити нашу власну оборону, і якщо у когось є можливість укласти з нами партнерство та створити щось подібне, ми, безперечно, будемо відкриті до цього. Але, знову ж таки, це довгострокові проєкти – це не те, що з’явиться негайно", – відповів він.

Постачання ракет для Patriot в Україну триває

Раніше голова Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Буданов підтвердив, що поставки ракет для ЗРК Patriot в Україну тривають. Однак, за його словами, у 2026 році Україна отримає менше ракет, ніж у 2025 році.

Буданов зазначив, що не називатиме цифри, оскільки не хоче надавати перевагу ворогу або поводитися некоректно щодо партнерів.

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