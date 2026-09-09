60 ракет за ніч: США тринькають боєзапас Patriot 'в режимі кулемета', - аналітики (відео)

Попри дефіцит перехоплювачів, американські військові і не думають їх економити.

Минулої ночі під час нової іранської атаки по американській військовій базі Муваффак-Салті в Йорданії військові США могли використати одразу близько 60 зенітних ракет до систем Patriot. Про це пише Defense Express, аналізуючи кадри, що поширилися в Мережі.

Атака відбулася в ніч на 9 вересня. За офіційною інформацією міністерства оборони Йорданії, системи протиповітряної оборони перехопили 18 із 20 балістичних ракет, запущених Іраном. Ще дві ракети начебто впали, не досягнувши визначених цілей.

Водночас, як зазначає видання, відеозаписи з місця події дозволяють припустити, що фактична картина могла відрізнятися від офіційних повідомлень.

Втім, головний акцент матеріалу зроблено не на кількості перехоплених цілей, а на числі ракет-перехоплювачів, які були витрачені під час відбиття удару. За оцінкою Defense Express, американські батареї Patriot працювали з надзвичайно високою інтенсивністю.

"Декілька батарей Patriot працювали у режимі "кулемета". На загальних кадрах можливо оцінити, що загалом було випущено близько 60 зенітних ракет до Patriot. Водночас оцінки у 100 одиниць, які часом можна зустріти, виглядають дещо завищеними", – йдеться у публікації.

У Defense Express наголошують, що йдеться саме про американські комплекси Patriot з американськими ж екіпажами, оскільки у самої Йорданії цих систем ніколи не було. Отже пояснити таку велику кількість використаних ракет-перехоплювачів тим, що це начебто працювали недосвідчені йорданські військові, не вийде.

До того ж Іран вже не вперше за останні місяці атакує саме цю військову базу, тож дислоковані тут зенітники відбивають іранські удари також не вперше. Тому відсутність бойового досвіду операторів Patriot, за оцінкою Defense Express, не може бути поясненням масштабної витрати таких дефіцитних ракет.

Глобальний дефіцит ракет до Patriot

Як писав УНІАН, іранська авантюра Трампа створила значний глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За даними аналізу Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), за півтора місяці активних бойових дій у лютому-квітні Сполучені Штати витратили від 1060 до 1430 таких ракет. Це призвело до того, що американські запаси суттєво скоротилися – за оцінками експертів, США могли відстріляти до половини наявного арсеналу. Так само значно схудли запаси зенітних ракет у країн Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та інші).

Виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE компанією Lockheed Martin становить лише близько 620 одиниць на рік, що катастрофічно недостатньо для покриття потреб США, України та союзників. Великі партії нових ракет почнуть надходити на американські склади лише з травня 2029 року, а повне відновлення запасів розтягнеться на роки.

Ситуація ускладнюється тим, що війна з Іраном повністю перевернула попередні розрахунки щодо розподілу цих дефіцитних боєприпасів. Раніше майже весь обсяг виробництва ділився між США та Україною, а тепер його доводиться розподіляти між значно більшою кількістю країн, які готові платити високу ціну. Це безпосередньо впливає на можливості України збивати російські балістичні ракети, кількість яких Москва продовжує нарощувати.

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