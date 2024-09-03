Чотири одиниці IRIS-T вже передані Україні.

Німеччина дотримується свого плану з постачання 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM в Україну. Частина з них уже передані.

Про це із посиланням на джерело пише агентство Reuters джерело. Співрозмовник видання зауважив, що має на увазі попередні зобов'язання Берліна.

Чотири одиниці IRIS-T вже поставлені. Ще два комплекси очікуються до кінця року, а решта шість будуть поставлені пізніше.

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"Німецькі військово-повітряні сили отримали першу з шести систем IRIS-T, які вони загалом замовили до цього часу", – додало агентство.

Військова допомога від Німеччини

Наприкінці серпня Німеччина оголосила про виділення нової допомоги Україні. Туди увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T.

Також Німеччина передала 26 дронів-розвідників Vector, 6 інженерних екскаваторів, 14 тисяч снарядів калібру 155 мм, 10 безпілотних надводних кораблів та іншу допомогу.

У липні Берлін таємно передав великий пакет зброї. Туди увійшли HIMARS, IRIS-T, десять основних бойових танків Leopard 1A5, ще двадцять БМП Marder тощо. Примітно, що серед переданого озброєння були найменування, яких немає на озброєнні в самої Німеччини.

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