Після цього буде друга партія.

Іспанія планує найближчими днями поставити танки Leopard 2A4 в Україну. Йдеться про шість з десяти обіцяних машин.

"Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - повідомив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, якого цитує Tagesschau.

За його словами, Іспанія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Відео дня

"Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї", - уточнив міністр.

За даними іспанських ЗМІ, за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

Передача нових Leoprad 2 з боку Іспанії

5 квітня агентство Reuters повідомило, що уряд Іспанії затримує поставку обіцяних танків Leoprad 2. Спочатку їх планували відправити в Україну після 9 квітня - після католицького Великодня.

Загалом Міністерство оборони Іспанії пообіцяло передати Україні щонайменше 10 танків. Однак ці бойові машини не використовувалися з 1990-х років. У зв'язку з цим вони потребують модифікації та ремонту.

Вас також можуть зацікавити новини: