Канада надасть України понад 80 тисяч ракетних двигунів CRV-7

Також до Канади прибули українські пілоти для проходження навчання.

Про новий пакет допомоги оголосив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-24"), повідомляє сайт канадського уряду.

Зокрема, Канада надасть і доставить 80,840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 і 1,300 бойових головок для України. Раніше, на початку року, Канада зобов'язалася передати Україні 2,160 ракетних двигунів CRV-7.

Спочатку додаткова партія цих двигунів готується до відправлення у Польщу у найближчі місяці. Ці двигуни були зняті з експлуатації і раніше використовувалися Королівськими Канадськими Повітряними силами на бойових літаках CF-18.

Відео дня

Також Канада надасть із власних запасів 970 надлишкових кулеметів C6 і 10,500 пістолетів калібру 9мм.

Разом з тим, у відповідь на запит України, Канада надасть списані шасі від 29 бронетранспортерів M113 і 4 бронетранспортерів Coyote LAV, які раніше використовувалися Збройними силами Канади. Ці надлишкові транспортні засоби, які більше не використовуються канадською армією, будуть перепрофільовані або використані як запасні частини в Україні.

При цьому, як оголосив Блер, на цьому тижні українські пілоти прибули до Канади, аби розпочати навчання на винищувачах в рамках програми FLIT. Канада перебрала на себе лідерство у цій програмі в рамках Коаліції спроможностей з розвитку Повітряних сил. Програма підтримана фінансуванням у розмірі 389 мільйонів доларів на п'ятирічний період для навчання українського персоналу на винищувачах F-16. Цей пакет підтримки передбачає запуск передової підготовки пілотів. Канада також надасть критичне обладнання та іншу підтримку для українських авіаційних баз та повітряного флоту.

Що відомо про CRV7

Як повідомляв УНІАН, ракети CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) були зняті у країні з озброєння ще на початку 2000-х років, тому уряд раніше підписав контракт на їхню поступову утилізацію. Водночас на складах Міноборони залишається понад 83 тисячі таких ракет, частина яких вже без боєголовок. Ця зброя підходить для наземних пускових установок та ударних вертольотів.

Ракети CRV7 виробляли у 1980-х роках. Розроблена під час холодної війни, ракета CRV7 вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.

Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: