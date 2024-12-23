У листопаді Росія запустила по Україні близько 2300 різних ударних безпілотників.

У листопаді 2024 року Росія запустила по Україні близько 2300 різних ударних безпілотників, що знову перевищило загальну кількість БПЛА, запущених попереднього місяця, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві зауважують, що щомісячна кількість запущених безпілотників стабільно зростає протягом 2024 року, до того ж із липня 2024-го простежується значне збільшення - на понад 200 БПЛА - порівняно з попереднім місяцем.

У Міноборони вказують, що у вересні-листопаді 2024 року 50-60% від усіх запущених російських дронів були "приманкою", які є різних видів у ворога. Зокрема, менші та дешевші за "шахеди" мають на меті "ускладнити українські оборонні зусилля через насиченість або заплутаність радіолокаційної картини". Також їхнє завдання - змусити більше працювати українську ППО, щоб виснажити її.

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Деякі із "приманок" несуть незначну кількість вибухівки - до 5 кілограмів. Однак якщо вони досягають цілі, то становлять небезпеку.

У Міноборони Британії зазначили, що темпи приросту запусків російських ударних БПЛА з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями.

"Дані про запуски в грудні 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків. Однак цілком ймовірно, що погода вплинула на роботу у грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької активності або відсутності", - йдеться у повідомленні.

Росія й далі здатна підтримувати кількість запусків на рівні понад 1500 на місяць, наголошують у відомстві. Російські БПЛА можуть досягати цілей на всій території України, і удари ними дозволяють Росії поповнювати запаси авіаційних ракет дальньої дії.

Що відомо про російські дрони-приманки

Раніше УНІАН повідомляв, що у Росії з’явився недорогий безпілотник "Гербера" (Gerbera), який створив нову проблему для української системи протиповітряної оборони. При нейтралізації українськими системами ППО він не тільки виснажує ключові військові ресурси України, а й надає Росії розвіддані.

Також ГУР МО України розповідало про російський дрон-приманку "Пародія". Це один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках. Такі безпілотники у листопаді падали на територіїь Молдови.

За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, дрон-приманка "Пародія" не несе бойової частини, він зібраний із "підручного матеріалу", завдяки чому вартість виробу дуже низька.

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