Вони запускаються противником, щоб відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

У жовтні майже половина із запущених Росією БПЛА була приманками або фальш-цілями. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначають, що "Пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.

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В ГУР МО зазначають, що вчора, 10 листопада, два таких дрони впали на території Молдови.

"Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх", - повідомляє українська розвідка. При цьому підкреслють, що навіть такий примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно. "Модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology)", - повідомляє ГУР Міноборони.

Російські дрони-приманки

Як повідомляв УНІАН, один з дронів-приманок, який Росія запустила по Одесі 10 жовтня опинився в Молдові.

Фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш наголосив, що застосування ворогом таких "пустушок" спрямоване на для відволікання уваги ППО і мобільних вогневих груп.

За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, дрон-приманка "Пародія" впав у Каушанському районі Молдови, біля села Фарладани.

Як зазначає аналітик, "Пародія" не несе бойової частини, він зібраний із "підручного матеріалу", завдяки чому вартість виробу дуже низька.

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