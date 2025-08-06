Відомо, що субмарина вирушила на патрулювання з військово-морської бази Лонгпо.

Новий атомний підводний човен Китаю класу Type 094 вирушив у далеке патрулювання. Рідкісні кадри субмарини оприлюднили китайські державні ЗМІ.

Як пише Military Watch Magazine, у трансляції прозвучала заява одного з членів екіпажу, який пообіцяв "без вагань" запустити ядерні ракети корабля, якщо отримає такий наказ. Відомо, що субмарина вирушила на патрулювання з військово-морської бази Лонгпо. Це серйозно укріплений підземний об'єкт на острові Хайнань, і там базується переважна частина стратегічного підводного флоту КНР.

"Нещодавно поблизу об'єкта були розгорнуті нові бригади винищувачів п'ятого покоління J-20 і важких винищувачів J-16, ймовірно, з метою посилення його оборони. Цей відеоматеріал є першим відомим випадком, коли китайські державні ЗМІ публічно визнали активне розгортання цього класу підводних човнів. Хоча Китай став світовим лідером у багатьох сферах військової потужності, його флот сучасних підводних човнів з балістичними ракетами залишається невеликим і налічує, за оцінками, чотири кораблі. Проте клас Type 094 забезпечив значний стрибок у розвитку потенціалу, що значною мірою скоротив технологічний розрив з американським і російським флотами", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

У квітні цього року було підтверджено, що субмарини класу Type 094 були мають максимальну швидкість у зануреному стані 30 вузлів і робочу глибину 400 метрів. І це значно перевищує попередні оцінки, у яких максимальна швидкість оцінювалася у 20 вузлів, а глибина – 300 метрів.

Покращило вогневу потужність цих кораблів і нещодавнє впровадження балістичних ракет JL-3. Кожен з них може нести до дванадцяти ракет, хоча залишається невідомим, наскільки широко ці ракети були впроваджені на кораблях флоту. Очікується, що китайський флот балістичних ракетних підводних човнів значно розшириться протягом наступного десятиліття, адже Китай збільшує розмір свого ядерного арсеналу у відповідь на зростання напруженості у відносинах із країнами західного світу.

Також очікується введення в експлуатацію наступника цієї субмарини – йдеться про човен класу Type 096. Він має дати Пекіну над флотами атомних підводних човнів багатьох конкурентних держав.

"Очікується, що нові кораблі будуть оснащені до 24 балістичних ракет JL-3, що зробить їх одними з найбільш озброєних підводних човнів у світі", – додають автори матеріалу.

Підводні човни – інші новини

Між Росією і Китаєм зараз проходять навчання "Спільне море 2025". Протягом них країни провели навчання з порятунку підводних човнів.

Також було розпочато патрулювання Тихого океану. Під час навчань обидві сторони використали військово-морські рятувальні судна, підводні апарати та дизель-електричний підводний човен.

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