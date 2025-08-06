Навчання "Спільне море 2025" демонструють поглиблення військового партнерства між Москвою і Пекіном на тлі зростаючої конкуренції зі США.

Росія та Китай провели спільні навчання з порятунку підводних човнів і розпочали патрулювання Тихого океану, пише Newsweek.

У рамках масштабних двосторонніх навчань "Спільне море 2025" обидві сторони використали військово-морські рятувальні судна, підводні апарати та дизель-електричний підводний човен для моделювання порятунку екіпажу на морському дні в затоці Петра Великого поблизу Владивостока.

Китайське рятувальне судно CNS Xihu здійснило стикування з російським підводним човном у рамках симуляції. Це, за словами китайського військового експерта Ван Юньфея, є свідченням безпрецедентного рівня довіри, оскільки підводні операції традиційно супроводжуються жорсткими обмеженнями на передачу технологічної інформації.

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Фон: нова військова вісь Москва–Пекін

Навчання проходили з п’ятниці по вівторок і включали, окрім рятувальних дій, протичовнову боротьбу, протиповітряну оборону та координацію флотів. За заявою речника Міноборони КНР полковника Чжан Сяогана, ці навчання є плановими та "не спрямовані проти жодної третьої сторони".

Втім, експерти відзначають, що регулярність та складність спільних навчань зросла за останні шість років. Згідно з аналітиками ChinaPower (CSIS), понад половина спільних навчань між Росією і Китаєм з 2003 року відбулася саме за цей період.

Після навчань флоти двох країн вийшли у спільне патрулювання західної частини Тихого океану. Хоча маршрут офіційно не розкрито, активність збігається з розгортанням у регіоні чотирьох американських військових кораблів, здатних підтримувати F-35.

Співпраця Китаю та РФ

Москва і Пекін продовжують зближуватися. Нагадаємо, що Росія скористалася дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції та придбати можливості для створення дронів з метою подальших атак по Україні.

Україна надала Пекіну докази, що в російській зброї є китайські деталі, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Водночас китайська сторона ніяк не відреагувала.

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