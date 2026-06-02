Росія почала завершальні випробування свого найпотужнішого надводного корабля-гіганта

Крейсер "Адмірал Нахімов" – один із найбільших військових кораблів у світі.

Крейсер "Адмірал Нахімов" розпочав завершальний етап випробувань після ремонту та модернізації. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"До завершального етапу випробувань після ремонту та модернізації приступив важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов"", – йдеться у повідомленні пресслужби Північного флоту Росії.

Крейсер "Адмірал Нахімов" належить до проєкту 1144.2М і є одним із найбільших військових кораблів у cвіті. Його водотоннажність перевищує 25 тисяч тонн. Корабель оснащений ядерною енергетичною установкою.

Крейсер призначений для ураження великих надводних цілей, а також для забезпечення комплексної протиповітряної та протичовнової оборони.

За відкритою інформацією, під час модернізації "Адмірал Нахімов" мав отримати 80 уніфікованих пускових установок УКСК 3С14, які можуть здійснювати запуск кількох типів зброї, а саме – ракет типу "Калібр", "Онікс" і "Циркон". Останню самі росіяни називають "гіперзвуковою".

Окрім цього крейсер мав отримати комплекси ППО "Форт-М" і "Панцир-М", а також протичовнові комплекси "Пакет-НК" і "Отвєт".

Зазначимо, що крейсер доволі старий. Його побудували наприкінці 1980-х. Наприкінці 90-х "Адмірал Нахімов" відправили на ремонт. Роботи з його повернення до складу ВМФ РФ розпочалися у 2013 році. Модернізація крейсера триває на підприємстві "Севмаш" у місті Сєверодвінськ.

Роботи давно перетворилися на довгобуд, супроводжуючись багаторазовим переглядом графіків.

У серпні 2020 року "Адмірал Нахімов" вивели із наливного басейну до набережної "Севмаша", однак і після цього роботи тривали ще п’ять років. Фізичний пуск ядерних реакторів на кораблі було здійснено лише в січні 2025 року.

Загальна фактична вартість модернізаційних робіт, за неофіційними оцінками, може сягати близько 200 млрд рублів, або понад 2,7 млрд доларів.

Оцінка проєкту 1144

Крейсери проєкту 1144 стали першими й водночас останніми атомними надводними ракетоносними кораблями ВМФ СРСР.

Вони також були першими великими бойовими одиницями, збудованими після тривалої перерви у створенні кораблів такого класу, і залишаються найбільшими неавіаносними військовими кораблями, які будь-яка держава побудувала після Другої світової війни.

Експерти дуже неоднозначно оцінюють кораблі цього типу. Крейсери проєкту 1144 вирізняються надзвичайно великими розмірами та високою вартістю. При цьому вважається, що за ударним потенціалом вони поступаються значно дешевшим атомним підводним ракетоносцям проєктів 949 "Граніт" і 949А "Антей".

Слабким місцем базового проєкту була вразливість до низьколетючих дозвукових протикорабельних ракет. Цей недолік повинні були певною мірою виправити під час модернізації, але корабель все ще залишається дуже вразливим для сучасних засобів ураження.

Сьогодні у росіян в строю лише один такий корабель – "Петро Великий".

Нещодавно на суднобудівному заводі ОСК ("Об’єднана суднобудівна корпорація") "Північна верф" відбулася церемонія закладання нового фрегата проєкту 22350 "Адмірал флоту Громов".

Такі фрегати призначені для виконання широкого кола завдань, зокрема ураження надводних кораблів і підводних човнів, знищення конвоїв і десантних засобів противника, а також для взаємодії з морськими десантними силами, несення дозорної служби та охорони морських кордонів.

Нагадаємо також, що місяць тому в російському Балтійську відбулася церемонія прийняття до складу Балтійського флоту малого ракетного корабля "Буря" проєкту 22800 (шифр "Каракурт").

