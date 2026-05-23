Після 25 років паузи: Росія повертає в море один з найпотужніших атомних крейсерів світу

Росія готує до випробувань атомний крейсер "Адмірал Нахімов", який може стати заміною застарілому флагману флоту та символом відновлення морської потуги РФ.

Російський атомний ракетний крейсер проєкту 1144 "Адмірал Нахімов", який понад чверть століття перебував на модернізації, може наближатися до повернення у стрій та початку нових випробувань.

Як повідомляє оглядач Thord Are Iversen, на основі супутникових знімків корабель нещодавно перемістили до депермізаційного причалу верфі "Севмаш". Це перший помітний рух з початку року, що може свідчити про підготовку до морських випробувань.

Фахівці зазначають, що на таких причалах проводиться розмагнічування корпусу – обов’язкова процедура перед виходом у море після ремонту або модернізації.

"Такі дії з високою ймовірністю приведуть до виходу "Адмірала Нахімова" у море", – зазначають аналітики видання Defense Express.

За попередніми даними, завершення одного з етапів випробувань у Росії фіксували ще у вересні 2025 року, а раніше корабель уже виходив у море для тестів. Це дає підстави припускати, що програма модернізації поступово наближається до фінальної стадії.

Водночас строки повного введення корабля в стрій залишаються невизначеними – проєкт неодноразово затягувався і триває вже понад 25 років.

Причиною активізації робіт може бути стан іншого російського атомного крейсера – "Пьотр Великий", який, за оцінками, потребує капітального ремонту або навіть може бути списаний. У такому разі "Адмірал Нахімов" розглядається як його потенційна заміна.

Після модернізації корабель має отримати значно посилене озброєння: замість 20 ракет П-700 "Граніт" планується встановлення до 80 універсальних пускових установок УКСК 3С14, здатних застосовувати ракети "Калібр", "Онікс" і "Циркон".

Водночас експерти ставлять під сумнів практичну доцільність одного такого великого корабля в сучасних бойових умовах, де він може стати пріоритетною ціллю для ураження. На думку аналітиків, його значення для Росії може бути не стільки бойовим, скільки іміджевим – як символ флотської потужності та платформа для демонстрації сили.

Нагадаємо, у серпні 2025 року, після майже трьох десятиліть простою, російський атомний лінійний крейсер класу "Кіров" "Адмірал Нахімов" вийшов у Біле море, розпочавши випробування перед запланованим поверненням у стрій 2026 році.

Як пише 19fortyfive, на папері модернізований "Нахімов" може бути одним із найпотужніше озброєних надводних бойових кораблів на планеті, але насправді цей проєкт може виявитися марною тратою коштів, оскільки Росія не зможе використовувати його в бою.

