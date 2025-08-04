Автори зазначають, що використання такої протитанкової міни вирішує для окупантів одразу кілька завдань.

Російські окупанти почали встановлювати на баражуючі боєприпаси "Ланцет" протитанкові міни ПТМ-3. Про це повідомляє телеграм-канал "VD:Розвідка Ворога".

"ПТМ-3 – серійна міна вагою близько 4,9 кг з кумулятивним зарядом, здатним вражати до 60 мм броні в нижній або бортовій проєкції", – йдеться в повідомленні.

Автори зазначають, що використання такої протитанкової міни вирішує для окупантів одразу кілька завдань. Зокрема, знижується ціна і спрощується виробництво "Ланцета". Міну інтегрують у дрон без складної збірки.

"По-друге, підвищується надійність ураження – готовий боєприпас штатно розрахований на боротьбу з бронетехнікою. По-третє, усуває виробничі ризики: серійний інженерний боєприпас легше поставляти на потік. З урахуванням того, що система розпізнавання цілей і автонаведення у "Ланцетів" уже є, непоганий апгрейд під початок осінньо-зимової кампанії намічається", – додали автори телеграм-каналу.

Також було опубліковано відео з новими змінами для "Ланцета":

Атаки дронами по Україні: інші новини

Військовий експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни нарощують кількість пускових майданчиків, щоб проводити масовіші атаки дронами по Україні. Зокрема ворог почав відновлювати інфраструктуру Донецького аеропорту.

Раніше український військовий із позивним "Алекс" опублікував пост, у якому заявив, що росіяни буквально "засипають" прифронтові міста ударними дронами. Противник у кілька разів збільшив кількість ударів по Краматорську і Слов'янську. Крім того, "Шахеди" з'явилися у підрозділів окупантів, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.

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